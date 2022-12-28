Общество 28 декабря 2022, 14:13 Прямой поезд запустят между Нижним Новгородом и Лабытнанги

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В апреле 2023 года между Нижним Новгородом и Лабытнанги начнет курсировать прямой поезд. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

По словам замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО Дениса Редькина, возросший спрос на железнодорожное сообщение между Ямалом и Кировской и Нижегородской областями побудил власти проложить железную дорогу между регионами.

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Планируется, что состав будет курсировать один раз в четыре дня.

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