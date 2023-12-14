Общество 14 декабря 2023, 11:55 Прямое ж/д сообщение между Минском и Нижним Новгородом восстановили РЖД: новый пассажирский поезд отправился в Минск из Нижнего Новгорода 13 декабря Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Прямое железнодорожное сообщение восстановили между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Первый пассажирский поезд отправился 13 декабря. В РЖД указали на высокий спрос на поездки из России и Белоруссию и обратно. Новый поезд будет ездить раз в неделю. Из Нижнего Новгорода состав стартует по средам в 15:47. Прибытие в Минск — через день в 10:16. Из белорусской столицы поезд будет отправляться по пятницам. Старт — в 21:57. Приезжать в Нижний Новгород состав будет также через день — в 15:05.

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«Теперь жители сразу нескольких крупных российских агломераций смогут без пересадок добраться до Минска», — отметил начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО РЖД Сергей Дорофеевский.

По его словам, поезд оснастили комфортными купе и плацкартными вагонами, оборудованным кондиционерами, биотуалетами и розетками для подзарядки гаджетов.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал, что в стране построят большую часть из запланированных железнодорожных магистралей к 2043 году. Он назвал ближайшие 20 лет «временем высоких скоростей».