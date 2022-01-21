Россияне все чаще стали разводить огород прямо на подоконнике

Жители России в конце прошлого года стали активно покупать семена и товары для выращивания овощей. Об этом сообщили аналитики «AliExpress Россия». Они решили, что таким образом люди экономят на покупках продуктов в магазинах.

По данным экспертов, многократно спрос вырос на фитолампы, горшки, товары для ухода за растениями, приспособления для выращивания растений без почвы, товары для ухода за растениями. Об этом написал сайт kp.ru.

Однако не все эксперты согласны с тем, что увлечение россиян объясняется желанием сэкономить. Садовод, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что выращивание растений — это в первую очередь хобби.

«Да, я выращиваю у себя на балконе помидоры — на одного человека хватит. Но летом, а не в разгар зимы. К марту у меня уже будут свои первые огурцы. Но затраты на это развлечение, честно говоря, такие, что с точки зрения экономии дешевле купить огурцы в магазине», — сказал он.

По его словам, зимой, сложно в квартире выращивать какие-либо культуры. Дело в том, что в помещении сухо, мало света, заводятся вредители. Туманов рекомендовал начинающим садоводам заниматься выращиванием зелени, например лука. Это не требует больших усилий и затрат.