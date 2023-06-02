Общество 02 июня 2023, 18:17 «Прямо Канзас». Очевидцы поделились кадрами смерча в Самарской области Жители Самарской области сняли на видео огромный смерч «ВКонтакте»

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Жители Самарской области поделились в соцсетях кадрами огромного смерча. По одному из видео понятно, что в регионе непогода: льет дождь с градом, поднялся сильный ветер.

Столб смерча действительно выглядит гигантским. Автор одного из роликов заметил, что «никогда такого не видел».

В комментариях к другим видео жители заметили, что в разных частях Самарской области погода различается: например, в селе Черноречье «только гремит сильно и ветер», в селе Борское «+40 градусов». Некоторые отметили, что стихия быстро утихла — «немного погромыхало, покапало, и все на этом».

Один из пользователей иронично вспомнил Канзас, где разворачивалось действие сказки «Волшебник Изумрудного города», героиню которой, Элли, ураган унес вместе с домиком. «Канзас! Ха, ха!» — написал он.

Буквально два часа назад главное управление МЧС по Самарской области объявило оранжевый уровень опасности из-за непогоды. Сообщалось, что в ближайшие часы ожидаются гроза, ливень, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду (локально — до 25 метров в секунду), причем ветер продолжится вечером и ночью. Жителей попросили по возможности не выходить из дома.