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    25 июня 2022, 11:05

    Прощание с Нарциссом началось в Москве. Прямая трансляция

    «360» ведет прямую трансляцию прощания с Пьером Нарциссом

    Максим Зинкин

    Церемония прощания с популярным певцом Пьером Нарциссом началась в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 управления делами президента России. «360» ведет прямую трансляцию.

    Прощание с Нарциссом началось в Москве. Прямая трансляция

    45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве, причиной смерти стало редкое осложнение подагры. У музыканта осталась дочь-подросток.

    Широким массам он известен по участию в проекте «Фабрика звезд» и хиту «Шоколадный заяц».