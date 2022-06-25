Прощание с Нарциссом началось в Москве. Прямая трансляция

Церемония прощания с популярным певцом Пьером Нарциссом началась в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 управления делами президента России. «360» ведет прямую трансляцию.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве, причиной смерти стало редкое осложнение подагры. У музыканта осталась дочь-подросток.

Широким массам он известен по участию в проекте «Фабрика звезд» и хиту «Шоколадный заяц».