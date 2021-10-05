Прядкин ушел с должности президента Российской премьер-лиги

Во вторник стало известно, что Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил РИА «Новости» один из руководителей клубов, который был на общем собрании.

Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года. Функционер был переизбран на новый пятилетний срок в марте 2020 года. По данным «Спорт-Экспресс», исполнять обязанности президента будет Ашот Хачатурянц. Через три месяца должны пройти выборы нового главы РПЛ.

Источники РБК отмечали, что основными кандидатами на пост исполняющего обязанности президента РПЛ являются генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Прядкин был первым президентом лиги, не имевшим прямого отношения к какому-либо из клубов. Раньше на такой пост выбирались руководители команд сроком на один год. Прядкин также является членом Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, членом Стратегического совета по профессиональному футболу UEFA, членом комитета UEFA по статусу игроков и агентской деятельности.

В апреле Сергей Прядкин в должности президента РПЛ выступил против создания Суперлиги. Он заявил, что этот турнир «противоречит базовым ценностям футбола».