«Прячьтесь в кустарник»: МЧС напомнило о правилах безопасности в грозу

Кратковременные дожди, гроза с ливнем и градом ожидаются в Московской области в воскресенье. Во время грозы порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду. Экстренное предупреждение появилось на сайте регионального главка МЧС.

Спасатели напомнили о правилах безопасности. Во время грозы никогда нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом или высокими металлическими конструкциями.

«Помните, молния никогда не попадает в кустарник, лучше спрячьтесь под ним», — подчеркнули в МЧС.

При нахождении в сельской местности нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Нельзя растапливать печь, потому что высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление.

Придется воздержаться от бесед по телефону. Дело в том, что молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Не стоит подходить близко к окнам, электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне. По возможности нужно выключить телевизор, радио и другие электроприборы. Вещи с балконов также рекомендуется убрать.

Пешеходам советуют надеть плащ, резиновые сапоги и взять зонт. На улицах следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и шатких строений.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию, не идти на обгон, а во время сильного ливня и грозы — съехать на обочину и переждать непогоду.