Общество 24 мая 2023, 02:35 Призывникам рассказали о риске изъятия загранпаспортов в России Адвокат Тригнин: загранпаспорта разрешат изымать у призывников РИА «Новости»

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Новый перечень оснований признания недействительности заграничных паспортов содержит пункт, который позволит изымать паспорта у призывников. Об этом предупредил председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин, чьи слова привел РБК.

«Изъятие в действующей редакции закона предусмотрено по иным основаниям, которые не касаются призыва на военную службу», — пояснил он.

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По его словам, у сотрудников погранслужбы ФСБ нет права изымать паспорта у призывников на границе, однако гражданину, которого призвали на военную службу, нужно передать загранпаспорт на хранение в определенные сроки. В будущем на эту процедуру отведут пять дней со дня извещения об ограничении права на выезд.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров добавил, что в законе речь идет о тех гражданах, в отношении которых было принято решение о призыве либо направлении на альтернативную гражданскую службу. Тем, кто получил повестки, для медосвидетельствования, это положение ничем не грозит.

Государственная дума приняла в заключительном третьем чтении законопроект, который устанавливаются основания для признания российских загранпаспортов недействительными.