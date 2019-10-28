Призывникам Подмосковья расскажут об армии. На все вопросы ответят в специальных центрах

с 1 октября 2019 года на период осенней призывной кампании в Московской области были созданы консультативно-правовые пункты по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу. К их работе ежедневно привлекаются юристы и представители призывных отделений военкоматов, а также медики.

В подобных центрах призывникам и их семьям разъясняют основы законодательства о воинской службе, устраняют нарушения и занимаются их профилактикой.

В Подмосковье существует семь консультационно-правовых пунктов. Их адреса и телефоны представлены ниже:

Московская городская военная прокуратура (Москва и московская область) Адрес центра: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38, стр. 2. Тел: (495)-693-58-98.

Военная прокуратура Балашихинского гарнизона (военкоматы городов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Балашиха, Реутов, Ногинск, Электросталь, Черноголовка, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Луховицы, Зарайск, Коломна, Озеры, Павловский Посад, Электрогорск, Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск, городских округов Пушкинский и Щелково). Центр находится по адресу: г. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 20. Тел: (495) 523-61-87;

51 военная прокуратура гарнизона (военкоматы городов Люберцы, Дзержинский, Лыткарино и Котельники) Адрес: г. Балашиха-15 Тел: (495) 521-31-60;

Военная прокуратура Наро-Фоминского гарнизона (военкомат города Наро-Фоминск). Адрес: г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, военный городок № 1. Тел: 8-925-524-13-88;

Военная прокуратура Красногорского гарнизона (военкоматы городов Волоколамск, Шаховская, Истра, Красногорск, Можайск, Руза, Одинцово, Звенигород, Краснознаменск, а также городских округов Волоколамский, Одинцовский и Лотошинского района). Адрес: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 51. Тел: (495) 599-33-85;

Военная прокуратура Солнечногорского гарнизона (военкоматы городов Воскресенск, Дмитров, Дубна, Талдом, Яхрома, Клин, Мытищи, Королев, Сергиев Посад, Солнечногорск, Химки, Долгопрудный, Лобня и городских округов Воскресенский, Дмитровский, Талдомский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский). Адрес: г. Химки, ул. Чапаева, 6. Тел: (495) 572-05-54;

Военная прокуратура Подольского гарнизона (военкоматы городов Воскресенск, Домодедово, Кашира, Подольск, Раменское, Жуковский, Бронницы, Серпухов, Пущино, Протвино, Ступино, Чехов, Шатура, Егорьевск, Рошаль, а также п. Серебряные Пруды, городских округов Домодедово, Воскресенский, Раменский, Серпухов и Ленинского района). Адрес: поселение Рязановское Новомосковского АО, п. Ерино, ул. Высокая, военный городок № 16, с. 7. Тел: (495) -867-59-57.