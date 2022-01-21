Призывника арестовали за «драку» с памятником погибшим воинам на Кубани

Призывник из Дагестана показал боевые приемы на памятнике воинской славы в одной из военных частей в Краснодарском крае. Происходящее снимал на камеру его друг. Теперь солдата подозревают в реабилитации нацизма, о чем написал адвокат молодого человека Алексей Аванесян в Facebook.

«Взял под защиту обвиняемого по части 4 статьи 354.1 УК РФ „Реабилитация нацизма“. Дело расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написал защитник солдата.

Случай произошел в хуторе Молькино Краснодарского края. В главном военном следственном управлении СК России сообщили о возбуждении уголовного дела из-за осквернения двумя служащими мемориала воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества. Следствие полагает, что один служащий показывал на памятнике погибшему рукопашные приемы, а другой снимал происходящее на видео.

В пресс-службе Южного военного округа со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова сообщали ТАСС, что привлечь к ответственности призывника поручил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.