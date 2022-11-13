Эксклюзив 13 ноября 2022, 17:21 «Нужна ответственность». Призыв регулировать действия блогеров объяснили широтой их аудитории Член СПЧ Кабанов объяснил призыв регулировать блогеров фейками и дезинформацией РИА «Новости»

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Государство должно контролировать действия блогеров, потому что они иногда публикуют фейки и дезинформацию на широкую аудиторию. Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов подчеркнул в беседе с «360», что ее численность иногда выше, чем у некоторых СМИ.

Кабанов стал одним из авторов инициативы вместе с ответственным секретарем СПЧ Александром Точеновым.

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«Мы понимаем, что их называют блогосфера. Именно блогосфера, а не благосфера. Есть и фейки, и дезинформация. Здесь нужна ответственность. Без ответственности распространение информации невозможно. Особенно сейчас, когда ведутся информационные войны», — заявил он.

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Кабанов отметил, что некоторые крупные блогеры по охвату аудитории стали фактически выступать в качестве СМИ. При этом они не несут никакой ответственности за данные, которые транслируют собственным подписчикам.

«Государство не должно отпускать эту сферу со своего контроля — однозначно. Как это будет регулироваться, должно принимать решение государство вместе с журналистами. Поэтому мы говорим, что необходимо некое новое понятие в законе о СМИ. С учетом тех реалий, которые есть, вот и все», — пояснил член СПЧ.

Точенов предложил возложить полномочия по регулированию деятельности блогеров на Союз журналистов России. Глава организации Владимир Соловьев ответил, что Союз готов при необходимости лишь помогать блогерам, но не выступать в качестве регулятора.