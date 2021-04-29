Призыв отключить РФ от SWIFT оценили в Совфеде

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с РИА «Новости» предложение евродепутатов отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Сенатор назвал Европарламент «очагом русофобии», чьи резолюции и рекомендации не имеют юридической силы. Джабаров обозначил готовность России к отключению от SWIFT, поскольку у страны есть базы для создания ее аналога.

«Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты? Наличку в чемоданах возить?» — цитирует парламентария RT.