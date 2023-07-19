19 июля 2023, 14:16
Призыв министра здравоохранения Мурашко рожать первого ребенка в 20-25 лет поддержали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с ИА НСН поддержала призыв министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко рожать первого ребенка в возрасте 20-25 лет.
По словам депутата, женщинам необходимо избавиться от установки, что лучше «получить пять образований, чем родить ребенка».
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Буцкая добавила, что существует большое количество примеров, когда ребенка рожали во время обучения, и он не стал препятствием для окончания вуза.
Ранее Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин сначала строить карьеру, а затем рожать ребенка.
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Здравоохранение
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