Общество 19 июля 2023, 14:16 Призыв министра здравоохранения Мурашко рожать первого ребенка в 20-25 лет поддержали в Госдуме

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с ИА НСН поддержала призыв министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко рожать первого ребенка в возрасте 20-25 лет.

По словам депутата, женщинам необходимо избавиться от установки, что лучше «получить пять образований, чем родить ребенка».

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Буцкая добавила, что существует большое количество примеров, когда ребенка рожали во время обучения, и он не стал препятствием для окончания вуза.

Ранее Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин сначала строить карьеру, а затем рожать ребенка.