Призыв британского министра пересмотреть лицензию RT прокомментировали в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о лицензии на вещание в стране для RT.

В письме Стивенс ссылается на доклад парламентского комитета по разведке и безопасности Великобритании. По ее словам, в нем содержатся «тревожные выводы» о роли RT в «распространении дезинформации Кремля» на территории королевства.

Цеков заявил, что такое обращение противоречит всем принципам работы СМИ и свободы слова, пишет сайт RT.

«На самом деле, этим обращением она пересматривает все ценности: европейские ценности, свободу слова. То есть фактически она за то, чтобы запретить свободу слова, чтобы организовать цензуру СМИ, которые не выражают её точку зрения и точку зрения людей её взглядов», — отметил он.

По его мнению, если обращение реализуют, граждане Великобритании будут лишены возможности слышать альтернативное мнение, отличающееся от информации СМИ, ориентированной на официальную позицию Лондона.