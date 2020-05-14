Призыв белгородского ПФР отдавать предпочтение матерям при выдаче пособий сочли дискриминацией

Высказывание представителя Пенсионного фонда Дмитрия Худаева в Белгороде покоробило мужчин. Чиновник считает, что выдавать единовременное пособие на детей нужно мамам. Такой поход уже посчитали дискриминацией.

«Это дискриминация. Если станут известны факты немотивированного отказа в приеме заявлений от отцов, это должно стать предметом служебной проверки», — сказал член президиума «Союза отцов России» Павел Склянчук. Его процитировало издание «Подъем».

Он отметил, что такого разделения быть не может. Общественник добавил, что папы зачастую и так мало участвуют в процессе воспитания. Поэтому недопустимо, что подобные высказывания звучали из уст должностных лиц.

Ранее Худаев заявил о том, что что ситуация с выдачей выплат отцам должна быть исключением.

«Желательно, мне кажется, чтобы матери писали, как обычно у нас и бывает. Мать — она всегда живет с ребенком, в основном. В порядке исключения может написать заявление и отец», — заявил он.

В частности, если мама по каким-то причинам не может этого сделать. По его мнению, если папы будут писать заявления, то произойдет путаница.

Семьи с детьми от трех до 16 лет должны получить пособие в размере десяти тысяч рублей в качестве помощи из-за ситуации с коронавирусом. Такое распоряжение отдал президент Владимир Путин.