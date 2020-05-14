    14 мая 2020, 16:13

    Призыв белгородского ПФР отдавать предпочтение матерям при выдаче пособий сочли дискриминацией

    Наза Салех Захи

    Высказывание представителя Пенсионного фонда Дмитрия Худаева в Белгороде покоробило мужчин. Чиновник считает, что выдавать единовременное пособие на детей нужно мамам. Такой поход уже посчитали дискриминацией.
    Призыв белгородского ПФР отдавать предпочтение матерям при выдаче пособий сочли дискриминацией

    «Это дискриминация. Если станут известны факты немотивированного отказа в приеме заявлений от отцов, это должно стать предметом служебной проверки», — сказал член президиума «Союза отцов России» Павел Склянчук. Его процитировало издание «Подъем».

    Он отметил, что такого разделения быть не может. Общественник добавил, что папы зачастую и так мало участвуют в процессе воспитания. Поэтому недопустимо, что подобные высказывания звучали из уст должностных лиц.

    Ранее Худаев заявил о том, что что ситуация с выдачей выплат отцам должна быть исключением.

    «Желательно, мне кажется, чтобы матери писали, как обычно у нас и бывает. Мать — она всегда живет с ребенком, в основном. В порядке исключения может написать заявление и отец», — заявил он.

    В частности, если мама по каким-то причинам не может этого сделать. По его мнению, если папы будут писать заявления, то произойдет путаница.

    Семьи с детьми от трех до 16 лет должны получить пособие в размере десяти тысяч рублей в качестве помощи из-за ситуации с коронавирусом. Такое распоряжение отдал президент Владимир Путин.