Призвавшую не учиться и рожать чиновницу повысили

Чиновница Юлия Арсенина сделала громкое заявление, что девушкам лучше рожать, а не получать образование. Теперь ее назначили на должность врио руководителя департамента здравоохранения Владимирской области.

«До замещения должности директора департамента здравоохранения Владимирской области исполнять обязанности главы ведомства с 26 мая 2020 года будет Юлия Арсенина — заместитель директора этого регионального органа исполнительной власти», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Распоряжение о назначении подписал губернатор области Владимир Сипягин. 25 мая глава департамента здравоохранения Алексей Мозалев написал заявление по собственному желанию. Причиной увольнения стал переход на другую работу.

Юлия Арсенина стала широко известна после своего высказывания, озвученного летом 2019 года. Она заявила, что девушкам лучше не получать образование, а рожать. Свои слова чиновница объяснила тем, что чем раньше пройдут роды, тем здоровее будет девушка и ее ребенок. Позже глава Владимирской области пояснил, что Арсенина выражала мнение как медик.