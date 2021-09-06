Призвавшего РПЦ раскрыть свои доходы священника запретили в служении за проступки

Священник Роман Степанов, который призывал священников РПЦ раскрыть доходы и имущество, запрещен в служении. Его запретили по указу митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) за канонические проступки до определения степени его вины церковным судом.

Запрет опубликован на сайте Чувашской митрополии.

«Со скорбью констатирую, что многократные увещания и попытки оказать вам духовную помощь, в которой вы, вследствие допущенных вами тяжелых нравственных падений, безусловно, нуждаетесь, были отвергнуты вами», — сказано в указе.

Там также уточняется, что священнику запрещено в служении «за публичную деятельность, вносящую соблазн в жизнь церкви» до церковного суда. В это время он не может совершать священнодействия, давать благословения, а также носить рясу, крест и другие священнические одежды. При этом уточняется, что процесс должен состояться не позднее декабря 2021 года.

Митрополит Савватий в своем указе также отметил, что Степанов не рассказал значительную часть своей биографии. Кроме того, священник обвиняется в длительном употреблении тяжелых наркотиков, блудном сожительстве с женщиной, а также в создании тяжелой обстановки в собственной семье, которая привела к тому, что от него сбежала законная жена.

Настоятель храма Ксении Петербургской в Новочебоксарске священник Роман Степанов опубликовал на своем канале в YouTube «манифест». А этом ролике он призвал «покаяться» патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также всех священников РПЦ. Степанов заявил, что они должны написать декларации о своем доходе и имуществе.