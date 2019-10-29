Призрака спрятали среди прочей нечисти к Хэллоуину. Сможете найти его на фото?

В преддверии Хэллоуина не помешает вспомнить всех жутких существ, которые будут отмечать этот праздник. Среди скелетов, сов, летучих мышей и вампиров оказался и один призрак. Как быстро вы сможете найти его?

Источник фото: Liberty Games

Саму головоломку создала компания Liberty Games. Там сообщили, что рекорд для обнаружения одинокого призрака среди пиксельных героев Хэллоуина составляет 24 секунды.

Вообще, найти призрака особого труда не составляет. Несмотря на то, что он сливается с паутиной и летучими мышами, его форма и открытый рот позволяют быстро разглядеть его.

Если вам это не удалось, можно просто перемотать ниже. На следующей картинке призрака специально обвели желтым квадратом. Но перед тем как смотреть, лучше попробовать поискать еще немного.

Источник фото: Liberty Games

Если вы не добились успеха с поисками призрака, попробуйте другую головоломку, где среди отряда голубей нужно найти кота.