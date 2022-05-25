Переход на сторону противника предложили признать госизменой

Переход на сторону противника во время боевых действий предложили считать госизменой. За подобное преступление призвали лишать свободы на срок до 20 лет. Законопроект об ужесточении наказания разместили в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации», — сообщили авторы документа в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, за подобные действия хотят отправлять под стражу на срок от 12 до 20 лет. Также преступника оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей или лишат зарплаты на срок до трех лет. Если инициативу одобрят, то лишать свободы будут еще и за сотрудничество с зарубежными спецслужбами, международными и иностранными организациями. Речь идет о сроке от двух до восьми лет и штрафе до одного миллиона рублей.

За публичные призывы к деятельности против безопасности страны будут наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Альтернативой станет заключение на срок от двух до четырех лет.