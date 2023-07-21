Общество 21 июля 2023, 13:40 Признанный в России Кен Егор Холявин рассказал, что ждал в «Барби» молодого актера, а не «постаревшего» Гослинга

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Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин, которого в России называют Кеном, рассказал, что продюсеры фильма «Барби» ошиблись, когда взяли на роль Кена не молодого актера, а «постаревшего» Райана Гослинга. Его слова передала «Газета.Ru».

Холявин отметил, что режиссер фильма сделал ставку не на того человека. Но то, как Гослинг справится с ролью, можно будет увидеть на премьере.

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Молодой человек подчеркнул, что он сам лично стремится добиться сходства с образом Кена, так как для него это идеальный мужчина.