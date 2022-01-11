Признанный иноагентом писатель Шендерович захотел уехать из России

Писатель Виктор Шендерович, который признан иностранным агентом в России, принял решение уехать из страны — на время или навсегда, он не сообщил. Однако отметил, что это связано с грозящим ему уголовным делом по иску Евгения Пригожина. Все дальнейшие события Шендерович решил «переждать снаружи».

Куда именно писатель и публицист решил отправиться, он говорить не стал. По словам Шендеровича, Евгений Пригожин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального ущерба. В нем указано, что публицист обнародовал сведения, которые не соответствуют действительности.

В то же время, Шендерович подчеркнул в своем сообщении на странице Facebook, что вынужденный отъезд из своей страны напоминает для него своеобразное лишение свободы. Он отметил, что хотел бы «воздержаться» от собственного участия в уголовном деле, которое может «светить» ему по делу о клевете.

Писатель Виктор Шендерович внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в декабре 2021 года. Тогда ведомство внесло в список восемь человек, среди которых оказался и публицист.