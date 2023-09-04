Общество 04 сентября 2023, 18:51 Признанный иноагентом главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов покинет пост Дмитрий Муратов временно оставит пост главреда «Новой газеты» РИА «Новости»

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов* покинет пост на время судебных разбирательств, в ходе которых он рассчитывает оспорить включение в реестр иноагентов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Новая газета Европа»**.

В сообщении говорится, что Муратов* категорически не согласен с решением Минюста, поэтому решил подать в суд.

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Временно исполнять обязанности главреда будет Сергей Соколов.

Журналиста, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова* включили в список иноагентов 1 сентября. Его уличили в распространении материалов иностранных агентов и использовании иностранных площадок для формирование негативного отношения к внутренней и внешней политике России.

Нобелевской премии мира Муратов* удостоился в 2021 году за усилия по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики.

* Признан иностранным агентом в России.

** Генпрокуратура признала «Новую газету Европа» нежелательной организацией.