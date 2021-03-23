Признание сестер Хачатурян потерпевшими назвали формальностью. Но она может в корне изменить дело

Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца. Но это еще ничего не значит. Чтобы приговор в отношении них был изменен, следствие должно установить причастность отца к преступлениям сексуального характера. Об этом «360» рассказали адвокаты обеих сторон.

Адвокат сестер Алексей Липцер подтвердил информацию о признании девушек потерпевшими.

«Все правильно, так и есть. Сначала уголовное дело в отношении отца было возбуждено. Теперь логично было признать девушек потерпевшими по этому делу», — отметил он.

Но пока рано говорить, что это кардинально изменит приговор.

«Если предварительное расследование установит причастность Михаила Хачатуряна ко всем этим преступлениям и дело будет направлено в суд, а суд вынесет обвинительный приговор в отношении отца, то да, это будет еще одним дополнительным доказательством того, что девушки все это время говорили правду. То есть они являлись жертвами», — рассказал защитник.

В таком случае защита будет дальше настаивать, что девушки находились в состоянии необходимой обороны. Если следствие это признает, тогда уголовное дело будет прекращено.

Это в корне может повлиять на все дело Алексей Липцер.

Однако адвокат родных Михаила Хачатуряна Ольга Халикова рассказала «360», что пока не получила официального подтверждения о том, что сестры проходят по делу потерпевшими. Но в любом случае это вполне логичное решение, отметила она.

«Это прерогатива, конечно же, со стороны следствия. Они уведомляют и признают потерпевшими ту сторону, в отношении которой принимаются эти процессуальные решения. Только в рамках возбужденного уголовного дела можно провести все необходимые экспертизы. Провести должным образом предварительное расследование и прийти уже к выводу виновности или невиновности Михаила Хачатуряна в совершении сексуальных действий в отношении своих дочерей», — объяснила она.

Адвокат отметила, что по данному уголовному делу девушки проходят в качестве заявителей.

«Признать потерпевшими — не значит, что Михаил Хачатурян виновен или причастен к совершению преступления. Это просто процессуально необходимое действие, так как они выступали заявителями», — заключила юрист.

Михаил Хачатурян был убит летом 2018 года. Дочери несколько раз ударили его молотком и ножом. Следствие полагает, что мотивом убийства послужили постоянные физические и психические страдания, которые он причинял детям.