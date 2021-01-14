Признание ЕСПЧ жалобы Украины по Крыму сочли бесперспективным в Думе

Парламентарий напомнил, что полуостро вернулся в состав России на основании общенационального референдума в соответствии с нормами международного права. Морозов заметил, что в Конституции РФ закреплено положение о невозможности обсуждения вопросов, которые связаны с отчуждением имеющихся территорий. Поэтому, по мнению законодателя, признание ЕСПЧ украинской жалобы бесперспективно.

«Даже если ЕСПЧ примет иное решение, оно не будет иметь никакой ни юридической, ни практической силы. Если решение будет идти вразрез с нормами нашей Конституции оно не может быть имплементировано», — резюмировал член думского Комитета по международным отношениям.