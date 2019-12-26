Признание Александрийским патриархом ПЦУ назвали «ножом в спину»
Предстоятель Александрийского Патриархата признал неканоническую церковь Украины (ПЦУ). Поэтому неслучайно, что спустя полтора месяца РПЦ отказалась от поминовения Александрийского патриарха, отметил эксперт.
«Именно Патриарх Феодор, несколько лет проживший в Одессе и прекрасно знающий русский язык, долгое время считался нашим союзником в Греческом мире, а потому его предательство стало самым настоящим „ножом в спину“», — заявил Тюренков.
В РПЦ до последнего верили, что патриарх одумается и признает свою ошибку, ведь он ранее признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь (УПЦ). Тем не менее за полтора месяца Феодор II так и не изменил свою точку зрения.
При этом РПЦ продолжит общение с архиереями Александрийской Церкви, не признавшими ПЦУ, напомнил Тюренков.
«Те же, кто заявит о непризнании этой псевдоправославной структуры, могут остаться в каноническом общении с Русской Православной Церковью», — заявил эксперт.
К тому же, Московский Патриархат готов направить им в поддержку своих священнослужителей. Верующие помогут русским православным, которые живут в Африке, — канонической территории Александрийского Патриархата, из-под юрисдикции которого выведены африканские русские приходы. Кроме того, духовную поддержку могут получить христиане, не согласные с неканонической позицией своего священноначалия.