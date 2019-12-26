    26 декабря 2019, 21:00

    Признание Александрийским патриархом ПЦУ назвали «ножом в спину»

    Алена Макаренко

    Русская Православная Церковь (РПЦ) отказалась от поминовения Александрийского патриарха Феодора II. Это решение Священного Синода закономерное, рассказал руководитель религиозной редакции «Царьграда» Михаил Тюренков.
    Признание Александрийским патриархом ПЦУ назвали «ножом в спину»

    Предстоятель Александрийского Патриархата признал неканоническую церковь Украины (ПЦУ). Поэтому неслучайно, что спустя полтора месяца РПЦ отказалась от поминовения Александрийского патриарха, отметил эксперт.

    «Именно Патриарх Феодор, несколько лет проживший в Одессе и прекрасно знающий русский язык, долгое время считался нашим союзником в Греческом мире, а потому его предательство стало самым настоящим „ножом в спину“», — заявил Тюренков.

    В РПЦ до последнего верили, что патриарх одумается и признает свою ошибку, ведь он ранее признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь (УПЦ). Тем не менее за полтора месяца Феодор II так и не изменил свою точку зрения.

    При этом РПЦ продолжит общение с архиереями Александрийской Церкви, не признавшими ПЦУ, напомнил Тюренков.

    «Те же, кто заявит о непризнании этой псевдоправославной структуры, могут остаться в каноническом общении с Русской Православной Церковью», — заявил эксперт.

    К тому же, Московский Патриархат готов направить им в поддержку своих священнослужителей. Верующие помогут русским православным, которые живут в Африке, — канонической территории Александрийского Патриархата, из-под юрисдикции которого выведены африканские русские приходы. Кроме того, духовную поддержку могут получить христиане, не согласные с неканонической позицией своего священноначалия.