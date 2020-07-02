    02 июля 2020, 02:58

    Голоса на избирательном участке в Москве признали недействительными

    Арина Гудилова

    В Москве на избирательном участке района Раменки обнулили голоса. Речь идет об УИК № 2783. Об этом в Telegram-канале сообщил Мосгоризбирком.
    Голоса на избирательном участке в Москве признали недействительными

    В заявлении говорится, что при просмотре записи с камер на участке за период 1 июля с 23.00 по 23.03 выявлены нарушения.

    «Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчета голосов (возможный вброс бюллетеней). Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования», — сказано в сообщении.

    Отмечается, что документы и бюллетени этого участка переданы в Территориальную избирательную комиссию (ТИК).

    Ролик со вбросом голосов на участке распространился в соцсетях. После этого Мосгоризбирком приостановил подсчет голосов.