Голоса на избирательном участке в Москве признали недействительными

В заявлении говорится, что при просмотре записи с камер на участке за период 1 июля с 23.00 по 23.03 выявлены нарушения.

«Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчета голосов (возможный вброс бюллетеней). Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования», — сказано в сообщении.

Отмечается, что документы и бюллетени этого участка переданы в Территориальную избирательную комиссию (ТИК).

Ролик со вбросом голосов на участке распространился в соцсетях. После этого Мосгоризбирком приостановил подсчет голосов.