Общество 20 декабря 2022, 12:53 Признаков распространения враждебной информации не увидели в Telegram Сенатор Пушков: Telegram не распространял сознательно враждебную к России информацию РИА «Новости»

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Популярный мессенджер Telegram не ведет сознательной работы по распространению враждебной информации по отношению к России. Об этом на пресс-конференции заявил глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ и информационной политике Алексей Пушков, написал ТАСС.

«В Telegram нет осознанной деятельности компании по распространению информации, враждебной России. Возьму на себя смелость сказать об этом», — подчеркнул Пушков.

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По его словам, такими действиями занимались социальные сети Twitter и Facebook*.

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«Нам этих площадках годами распространялась антироссийская политическая информация. Велась работа, нарушавшая законодательство России. Они не удаляли около шести тысяч элементов запрещенного контента», — добавил сенатор.

Ранее россиян предупредили об интересе мошенников к аккаунтам в Telegram. Аналитик Алексей Сизов уточнял, что хакеров интересует доступ к онлайн-банкам жертвы после взлома мессенджера.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.