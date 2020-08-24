При госпитализации в омскую клинику Навального проверили на широкий спектр синтетических веществ и не обнаружили их в его организме. Клиническая картина, специфичная при отравлении, у него также отсутствовала.

Об этом сообщил Минздрав Омска.

«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в т. ч. ингибиторов холинестеразы. Результат отрицательный», — заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Его слова процитировал ТАСС.

В Минздраве также подчеркнули, что при поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, которая указывала бы на отравления веществом из группы ингибиторов холинестеразы.

Ранее в берлинской клинике «Шарите», в которой сейчас проходит лечение Алексей Навальный, заявили, что политик был отравлен. Что именно он принял — врачи не смогли сказать, заявив, что им нужно сделать дополнительные исследования. Сейчас пациент находится в искусственной коме — специалисты оценивают его состояние как тяжелое, но отмечают, что серьезной угрозы для жизни нет.