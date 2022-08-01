Признаки спелого арбуза назвали в Роспотребнадзоре

Долгожданный сезон арбузов наконец наступил, и россияне закупают эту ягоду тоннами. Специалисты Роспотребнадзора рассказали «Парламентской газете», как выбрать спелую ягоду.

«При покупке арбуза в магазине, а также у индивидуального предпринимателя, торгующего на рынке, следует запрашивать документы, подтверждающие качество продукции, то есть сертификат или декларацию о соответствии. У частного торговца на рынке — справку ветеринарной лаборатории рынка о результатах лабораторного контроля. Кроме того, у всех продавцов на руках должны быть медицинские книжки», — отметили в ведомстве.

Нужные документы будут гарантией качества арбуза. Спелый арбуз должен целостный покров, яркий цвет, блестящую твердую корку и светлое пятно на боку ярко-желтого цвета. Плодоножка должна быть максимально сухая — это говорит о том, что ягода была собрана вовремя.

В ведомстве также отметили, что перед употреблением арбуз нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом.