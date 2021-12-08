Признаки психопатии обнаружили у домашних котов

Ученые из Великобритании обнаружили, что у любой кошки есть признаки психопатии. Об этом сообщило ИА Nation News.

Они создали специальный тест CAT-Tri+. По словам специалистов, это первый в мире способ, который выявляет психопатию у питомцев. В итоге выяснилось, что психопатию можно найти почти у всех домашних кошек.

Руководитель исследования Ребекка Эванс уточнила, что этот тест поможет найти общий язык с питомцем. Она считает, что он сократит количество животных, которых отправляют в приюты.