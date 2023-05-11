11 мая 2023, 18:21
Признаки нарушения закона в политической рекламе обнаружили в Ульяновске
ФАС Ульяновской области завела дело из-за нарушения закона в политической рекламе
Федеральная антимонопольная служба по Ульяновской области начала проверку по факту незаконного размещения в регионе политической рекламы. Об этом сообщил «Коммерсант».
По данным источника, ведомство заинтересовалось появлением в регионе рекламы политических партий. Кто является заявителем, на данный момент неизвестно. Ответчиком по делу выступило ООО «Маркет-Люкс».
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По предварительной информации, заявитель сообщил о размещении стендов с рекламой партий, хотя агитационный период еще не стартовал.
В областном избиркоме отметили, что данный вид агитации не нарушает законодательство.
В региональном управлении ФАС отметили, что подобные дела не заводили ранее, потому что не было соответствующих обращений.
Выборы в Законодательное собрание Ульяновской области запланировали на 10 сентября. Наглядная агитация кандидатов разрешена только после объявления об их выдвижении.
ФАС России
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