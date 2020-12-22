Признаки хронического истощения нашли у 75% учителей

Симптомы профессионального выгорания испытывают свыше 75% учителей. Такие выводы приводятся в исследовании программы по развитию педагогов «Я Учитель» и программы «Образовательная инициатива „Яндекса“».

Тест «Профессиональное выгорание педагога» прошли 38 тысяч респондентов, сообщил «Коммерсант».

«У 75% опрошенных есть симптомы выгорания», — говорится в исследовании.

Исследователи определили профессиональное выгорание как «хроническое истощение эмоциональных, физических и волевых ресурсов, совокупность негативных переживаний, связанных с работой». Острая фаза обнаружена у 38% респондентов. По мнению экспертов, такие результаты связаны с пандемией коронавируса. Как они полагают, исследование отражает не уровень выгорания, а «невероятную усталость учительства», столкнувшегося с новыми трудностями, но не получившего стимулирующих мер поддержки.

Во время пандемии школьным учителям пришлось быстро осваивать программы для проведения уроков в удаленном формате. Теперь, по мнению экспертов, важными навыками будут считаться компьютерная грамотность и знание основ кибербезопасности.

В следующем году легче всего будет найти работу медработникам, IT-специалистам и продавцам, способным быстро осваивать новые навыки. Именно эти профессии будут самыми востребованными на рынке труда. Также спросом будут пользоваться фармацевты, водители и комплектовщики.