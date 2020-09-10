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    10 сентября 2020, 10:25

    Признак бессилия Украины: арест самолетов в Крыму назвали «политическим блефом»

    Александра Ломейко

    Украинский суд заочно арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым. На полуострове назвали произошедшее «очередным политическим блефом».
    Признак бессилия Украины: арест самолетов в Крыму назвали «политическим блефом»

    Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил РИА «Новости», что произведенный арест Украина себе вообразила.

    «Арест 65 российских самолетов — очередной политический блеф, так как существует только в больном воображении украинских руководителей», — сказал он.

    Принятое киевской властью решение Молохов назвал признаком бессилия. Самолеты, подчеркнул политик, будут летать в Крым, как и прежде.

    Прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в структуру украинской генпрокуратуры, ранее сообщила об аресте 65 самолетов, совершивших полеты на полуостров. В украинском суде заявили, что такие полеты якобы идут вразрез с правилами международных перевозок.

    Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. О закрытии воздушного пространства над полуостровом страна объявила в 2014 году. Следователи выяснили, что 40 российских авиакомпаний нарушают запрет. Аресту подвергли как раз их самолеты.

    Новости SMI.FM