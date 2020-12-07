Привычки россиян изменились за пандемию. Люди стали дольше спать и больше тратить на доставку

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в жизнь россиян. У них появились новые привычки, и пропали старые. Например, люди стали реже переносить болезнь на ногах. Об этом рассказала психолог Елена Пояркова.

«К примеру, люди стали во время пандемии дольше спать по утрам минимум на час, поскольку ехать на работу не надо», — сообщила эксперт ТАСС.

Многие теперь проводят больше времени с семьей. Это можно рассматривать и как плюс, и как минус. Не все могут целый день заниматься детьми. Ведь часть людей в это же время работают. В итоге родители растеряны, а дети, порой, плохо себя ведут.

Пояркова добавила, что многие семьи стали чаще гулять и уехали на долгое время на дачу. Теперь у них есть возможность устраивать совместные обеды и ужины с дедушками и бабушками.

Она заметила, что часть россиян стала больше заказывать готовые блюда в ресторанах и меньше готовить. Это отрицательно сказалось на семейных тратах. Многие отдают более 100 тысяч рублей в месяц, чтобы поесть ресторанной еды.

Психолог положительно оценила желание людей больше путешествовать внутри страны. Ведь это способствует развитию внутреннего туризма. Одной из самых полезных привычек эксперт назвала частое мытье рук. Еще один плюс — «никто уже почти год не приходит на работу больным», как это было раньше.

Ранее эксперты назвали привычки, которые продляют жизнь на десять лет.