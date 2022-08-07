Стало известно, что российских женщин больше всего привлекает в мужчинах

Российские женщины при выборе спутника больше всего ориентируются на его интеллект, чувство юмора, честность и верность. Об этом говорится в результатах опроса компании «Работа.ру», написало РИА «Новости».

В опросе приняли около двух тысяч женщин из всех регионов страны. Около 68% ответили, что самым важным и привлекательным в мужчине является интеллект, примерно половина опрошенных (52%) обратила внимание на хорошее чувство юмора, верность и честность. Открытость и добродушие посчитали важным 49% респонденток.

Также 42% российских женщин признались, что избрали бы трудолюбивого мужчину, а еще 39% — привлекательных внешне. Примерно 37% сообщили, что для них определяющим является стабильный заработок, а 33% удовлетворились просто фактом наличия работы.

Около 33% женщин заявили, что хотели бы иметь рядом следящего за собой и спортивного мужчину.

Согласно проведенному ранее опросу, российские мужчины сообщили, что самые перспективные невесты живут в Москве. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем Краснодар.