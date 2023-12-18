Общество 18 декабря 2023, 21:14 Привлечение молодых кадров в строительство и тренды рынка обсудили на круглом столе в Москве Телеканал «360»

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Круглый стол на тему «Тренды построения карьеры в строительной отрасли» провели в Москве. Участники встречи обсудили, какие кадры нужны в этой сфере, как повышать ее престиж, где брать сотрудников и как их привлекать.

В рамках круглого стола эксперты Института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» поговорили о нюансах профильного образования. Встреча также объединила представителей Московского государственного строительного университета и аналитиков крупной онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

«У нас не хватает „синеворотничковых“ специалистов — мы видели, что среди монтажников конкуренция маленькая, их в целом нет. А среди, допустим, дизайнеров интерьера — там как раз большое количество соискателей на вакансию», — рассказал эксперт молодежного направления рекрутинговой онлайн-платформы Тимур Усманов.

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Специалисты «Дом.РФ» предложили комплексно подходить к решению кадрового вопроса и показывать молодой аудитории разнообразие карьерных возможностей в строительной сфере. Компания реализует образовательные программы и проводит стажировки как для студентов, так и для опытных специалистов. Новая волна стажировок в рамках программы «Проект Ф» стартовала 1 декабря.

«Мы работаем со студентами, местами уже начинаем взаимодействовать со школьниками, дополнительно работаем по сегменту рабочих специальностей. Есть еще более специфические нишевые программы. Часть связана с IT-технологиями, с информационным моделированием, с зелеными стандартами», — отметил директор по персоналу и операционной эффективности «Дом.РФ» Захар Малахов.

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За два года Цифровая академия «Дом.РФ» обучила более 10 тысяч специалистов, а недавно запустила бесплатные онлайн-курсы для учащихся 8-11-х классов. Это только часть большой образовательной и просветительской работы, которая ведется с бизнесом, регионами и вузами.