Привившимся от коронавируса предложили давать оплачиваемый выходной
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил выделять оплачиваемый выходной россиянам, которые привились от коронавируса. Об этом сообщил портал News.ru.
Отмечается, что с соответствующим предложением Петров обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко и министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
«Полагаю, что стимулом к массовой вакцинации могло бы стать учреждение дополнительного оплачиваемого выходного дня для тех, кто будет принимать участие в вакцинации», — обратил внимание общественник.
По его словам, такой выходной будет подарком для тех, кто скептически относится к вакцине. Что касается людей, у которых могут быть побочные воздействия после прививки, то выходной поможет им вернуться к нормальному состоянию.