Привившимся от коронавируса предложили давать оплачиваемый выходной

Отмечается, что с соответствующим предложением Петров обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко и министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

«Полагаю, что стимулом к массовой вакцинации могло бы стать учреждение дополнительного оплачиваемого выходного дня для тех, кто будет принимать участие в вакцинации», — обратил внимание общественник.

По его словам, такой выходной будет подарком для тех, кто скептически относится к вакцине. Что касается людей, у которых могут быть побочные воздействия после прививки, то выходной поможет им вернуться к нормальному состоянию.