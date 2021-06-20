Коронавирус и прививочный нигилизм приведут к еще большему повышению цен на продукты. В мировой практике уже имеются такие примеры, заявил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Традиционное «авось» обернется массовыми заболеваниями производителей продуктов питания и пустыми полками в магазинах, сообщил «Интерфакс».

Рост цен на мясо в 2021 году вызван сокращением его производства из-за болезней птицы и свиней. Впервые за последние 20 лет производство мяса птицы в I квартале сократилось практически на 6%, также упали прогнозируемые темпы прироста производства свинины с 4-5 до 1,5%.

«Но если к настоящему моменту цены на большинство продовольственных товаров стабилизировались, а на некоторые, например, мясо птицы и яйца, даже снижаются, то ситуация с распространением коронавируса остается крайне тревожной. И теперь уже к росту цен может привести распространение коронавирусной инфекции», — отметил Юшин.

По его словам, 2020-й показал, что цены на продукты питания зависят не только от погоды, урожая, стоимости ГСМ и удобрений. Они еще и напрямую связаны с обеспечением бесперебойной работы всей цепочки — от комбайнеров до кассиров магазинов.

В развитых и богатых странах на долгие недели уже исчезали с полок товары первой необходимости. Весной 2020 года мясная индустрия США столкнулась с серьезными проблемами из-за массовых вспышек коронавируса на перерабатывающих предприятиях. Несмотря на автоматизацию и роботизацию предприятий по убою и разделке скота, основная часть операций все равно проводится за счет квалифицированного ручного труда.

«Сегодняшняя ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости и прививочным нигилизмом тех, кто избегает вакцинации, вновь заставляют задуматься, сможем ли мы устоять и в этот раз», — заявил Юшин.

Причем необходимость вакцинации должны понимать в первую очередь сами сотрудники мясокомбинатов, мукомольных предприятий, молокозаводов, добавил глава Национальной мясной ассоциации (НМА).

Ранее президент России Владимир Путин отметил важнейшую роль медиков в борьбе с инфекцией и призвал наращивать темпы вакцинации, чтобы защитить россиян от коронавируса и его последствий, писало ИА НСН.