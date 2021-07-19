Прививку от коронавируса сделали более 120 тысяч сотрудников предприятий Петербурга

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сообщил, что уже более 120 тысяч сотрудников системообразующих организаций и промышленных предприятий Санкт-Петербурга поставили вакцину от коронавируса. Об этом написал «Петербургский дневник».

Соловейчик отметил, что на предприятиях людям рассказывают о важности вакцинации и о коллективном иммунитете. Сотрудникам по почте рассылают полезную информацию о вакцинах и самой болезни, а также публикуют новости на эту тематику в социальных сетях.

Руководители предприятий и организаций Петербурга поощряют тех сотрудников, кто сделал прививку. Им добавляют отпускные дни, выплачивают премии и предоставляют другие бонусы. Кроме того, многие из руководящего состава на своем примере показывают важность прививки.

На сайте «Центра развития и поддержки предпринимательства» был разработан специальный сервис по подаче заявок на прикрепление к поликлиникам для организованной вакцинации. В городе действуют выездные мобильные бригады, которые проводят бесплатную вакцинацию.

Соловейчик отметил, что те предприятия, на которых вакцинировалось 60% работников, получают статус «Вакцинирован». В случае ухудшения эпидобстановки в городе они смогут продолжить свою работу без всяких ограничений.