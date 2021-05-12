Авиапассажирам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса

Российские авиакомпании могут начать начислять мили пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса. К запуску такой программы уже готовится S7 Airlines, сообщила газета «Известия» со ссылкой на близкий к Минтрансу источник.

В письме организации главе Минтранса Виталию Савельеву сказано, что объединение пассажиров попросило ведомство рекомендовать такую меру всем крупнейшим перевозчикам, предоставив привитым этим летом пассажирам бонусы от 500 до пяти тысяч рублей в денежном эквиваленте.

При этом речь идет не только об авиакомпаниях, но и об РЖД, такси и каршеринговых операторах. Общественники считают, что такое нововведение должно простимулировать россиян прививаться, снизить риски третьей волны коронавируса и ускорить открытие границ с другими государствами.

Рассмотрение этой инициативы подтвердили изданию в Минтрансе. Однако по мнению экспертов, предложенная мера не окажет существенного воздействия на ситуацию с коронавирусом в России, а для компаний она станет дополнительным финансовым бременем.

Накануне стало известно, что ООН призвала своих сотрудников сделать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его одобрили.