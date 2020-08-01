Прививка от коронавируса будет бесплатной

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой», — сказал он.

Ранее в этот же день министр оповестил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируется запустить в октябре. Первыми медицинский препарат получат врачи и учителя.

В то же время в США начался третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Над этим работает биотехнологическая компания Moderna. Планируется, что курс прививок будет стоить 50-60 долларов.

Московская область готова к всплеску заболеваемости в случае наступления возможной второй волны коронавируса. В больницах региона достаточно свободных коек, специалисты окажут необходимую помощь всем нуждающимся. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал делать прививки, прежде всего они нужны детям и старшему поколению.