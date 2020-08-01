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    01 августа 2020, 18:26

    Прививка от коронавируса будет бесплатной

    Алена Макаренко

    Вакцинация россиян от коронавируса будет бесплатной. Об этом заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко, его слова привело РИА «Новости».
    Прививка от коронавируса будет бесплатной

    «Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой», — сказал он.

    Ранее в этот же день министр оповестил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируется запустить в октябре. Первыми медицинский препарат получат врачи и учителя.

    В то же время в США начался третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Над этим работает биотехнологическая компания Moderna. Планируется, что курс прививок будет стоить 50-60 долларов.

    Московская область готова к всплеску заболеваемости в случае наступления возможной второй волны коронавируса. В больницах региона достаточно свободных коек, специалисты окажут необходимую помощь всем нуждающимся. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал делать прививки, прежде всего они нужны детям и старшему поколению.

    Новости SMI.FM