Применение любой вакцины всегда происходит не в лаборатории, а в условиях реальной жизни. Соответственно, на человека воздействуют сразу несколько инфекций. Именно поэтому вакцинация от гриппа в 2020 году не окажет отрицательного воздействия на прививку от коронавируса.

«Когда мы провакцинировались от какой-то инфекции, на нас продолжают воздействовать и другие инфекции, другие вирусы», — пояснил Чумаков.

Более того, в кишечнике человека живет масса вирусов, большинство из которых он даже не замечает. В связи с этим нет противопоказаний к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции. Чумаков только советует делать эти прививки через небольшой промежуток времени и под руководством специалиста.

Прививаться от гриппа нужно каждый год, потому что вирус гриппа мутирует и к новому осенне-зимнему сезону изменяется, объяснил ученый. А значит, модифицируется и вакцина от гриппа.

Каждый год отдельная вакцина создается под конкретный штамм вируса, который именно в том или ином году является возбудителем инфекции, добавил Чумаков.