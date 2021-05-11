Ветеринары рассказали, когда нужно прививать питомцев

Чтобы защитить питомцев от инфекций, необходимо каждый год проводить для них вакцинацию. Причем прививки стоит делать, начиная с двухмесячного возраста животного. Об этом предупредили ветеринары.

«Мы рекомендуем вакцинировать буквально с двухмесячного возраста всех животных независимо, какого они содержания», — сказал Ura.ru руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» и ветеринар Карен Даллакян.

Он добавил, что прививать необходимо и домашних кошек, так как большое количество вирусов переносится воздушно-капельным путем. Кроме того, инфекция может попасть в квартиру на обуви или одежде. По словам Даллакяна, российский рынок не предлагает качественных препаратов для собак и кошек, поэтому специалисты часто используют европейские вакцины.

На упаковках пишут, что действия одной прививки может хватать на несколько лет. Но ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал прививать питомцев каждый год. Он подчеркнул, что неблагополучная эпидемическая ситуация заставляет придерживаться довольно строгого плана вакцинации.