Машины и квартиры разыграют в Тульской области между привитыми от коронавируса

В Тульской области предложили устроить викторину с ценными призами, выиграть которые смогут привитые от коронавируса жители. С инициативой выступила региональная Общественная палата.

Основной целью акции назвали профилактику COVID-19 и популяризацию иммунизации, уточнил «Интерфакс». Об этом рассказала на заседании оперштаба по коронавирусу председатель тульской ОП Галина Фомина.

Участие в викторине, которую запустят с 1 ноября, смогут принять жители региона старше 18 лет у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19 и регистрация в области. Между ними разыграют ценные призы, в том числе бытовую технику, мобильные телефоны, автомобили и квартиры. Призы предоставят социальные партнеры.

Проект поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, поблагодарив общественников за проявленную инициативу.

«Возможно, эта акция поможет убедить людей, которые все еще сомневаются, делать им прививку или нет», — допустил он.

В регионе первым компонентом вакцины привились 596 тысяч человек, второй получили 563 тысячи, ревакцинировались 19 тысяч туляков.