Привитым студентам в Чувашии объяснили, как получить 1500 рублей

Студентам Чувашского государственного университета окажут материальную помощь в размере 1500 рублей при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Но есть еще условия, о которых сообщили на сайте ЧГУ.

Деньги смогут получить только студенты, обучающиеся на очной форме. При этом с момента прививки должно пройти не более шести месяцев.

Для получения материальной поддержки нужно обратиться в студенческий совет, предоставив заявление и сертификат о вакцинации. Прививка должна быть отечественной: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» или «Спутник Лайт». Бумажный сертификат должен иметь печать медицинской организации, где делали прививку. Электронный сертификат должен быть с QR-кодом, распечатанным с портала госуслуг. При подаче заявления его могут попросить подтвердить через личный кабинет, поэтому при себе нужно иметь мобильное устройство с доступом к аккаунту.

Получить 1500 рублей можно один раз за нынешний учебный год. Поддержку окажут студентам, ординаторам и аспирантам, обучающимся на бюджете или на платной основе.

Ранее в Центре имени Гамалеи назвали условие для более редкой ревакцинации.