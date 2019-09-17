Привить питомца от бешенства можно будет бесплатно в Москве

Жители и гости столицы смогут привить своих домашних питомцев бесплатно в течение двух недель начиная с 23 сентября. Ветеринарные пункты будут развернуты в 10 парках Москвы.

Как сообщил сайт мэра столицы, акция «Защити своего питомца» будет приурочена ко Всемирному дню борьбы против бешенства. Главная цель этого мероприятия — профилактика опасного как для животных, так и для людей заболевания.

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«Привить питомца можно будет в десяти столичных зеленых зонах — парках „Сокольники“, „Отрадное“, „Ангарские пруды“, „Садовники“, „Красная Пресня“, в парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в скверах „Надежда“ и имени Федора Полетаева, а также в Бирюлевском дендропарке», — говорится в сообщении портала.

Также в рамках акции в учебных заведениях Москвы пройдут лекции, во время которых детям расскажут об истории заболевания, его основных признаках и путях распространения.

Акция «Защити своего питомца» проходит в столице с 2017 года. На старте было привито 1200 домашних животных, а на следующий год люди привели на бесплатные прививки уже более трех тысяч питомцев.