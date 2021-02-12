«Привидение попало» в фильтр для воды у жительницы Ленобласти

Пользователи Сети объяснили жительнице Ленобласти, как «привидение» попало в ее фильтр для воды. Подробностями поделился сайт kp.ru.

«Невские новости» рассказали, что женщина выложила видео с фильтром для воды, клапан которого самостоятельно открывался и закрывался.

Одни пользователи отреагировали на загадочный ролик скептически, другие восприняли его с юмором. Они предположили, что это явление вызвано поверхностном натяжением убывающего уровня воды.