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    12 февраля 2021, 21:37

    «Привидение попало» в фильтр для воды у жительницы Ленобласти

    Артур Блянихов

    Пользователи Сети объяснили жительнице Ленобласти, как «привидение» попало в ее фильтр для воды. Подробностями поделился сайт kp.ru.

    «Невские новости» рассказали, что женщина выложила видео с фильтром для воды, клапан которого самостоятельно открывался и закрывался.

    Одни пользователи отреагировали на загадочный ролик скептически, другие восприняли его с юмором. Они предположили, что это явление вызвано поверхностном натяжением убывающего уровня воды.