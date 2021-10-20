В Минсельхозе придумали, как справиться с дефицитом персонала на предприятиях агропромышленного комплекса. Ведомство предложило завозить рабочих из Узбекистана.

Пилотный проект разработали для строительной отрасли, но участие в нем смогут принять и предприятия агропромышленного комплекса. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В министерстве сельского хозяйства намерены до конца недели собрать заявки от нуждающихся в рабочей силе компаний. Для них планируют привезти порядка 3,5 тысячи рабочих, причем в рамках квоты в 10 тысяч человек для стройсферы.

Заинтересованным в привлечении к работе мигрантов компаниям необходимо заключить соглашение с Агентством внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана. Потенциальный персонал протестируют на ВИЧ и туберкулез и привьют от COVID-19 «Спутником Лайт». Их также направят на экзамен по русскому языку.

Финансировать процедуры будет наниматель. На компании лягут расходы на перелет и получение патента. Общая сумма затрат на одного работника составит около 40-50 тысяч рублей.

Наибольший интерес к программе проявили птицеводческие компании. Некоторых участников рынка одолевают сомнения по поводу эффективности подобной меры. Они предполагают, что производство мяса птицы таким образом увеличить не удастся. Сократилось оно из-за увеличения себестоимости и вспышек птичьего гриппа.