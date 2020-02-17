Приветствие императора Японии может быть отменено из-за коронавируса

Каждый год 23 февраля в Японии проводится приветствие императора Нарухито по случаю его дня рождения. Он вместе со своей семьей выходит на специальный балкон и приветствует людей.

Власти страны считают, что в этом году не стоит проводить традиционную церемонию из-за распространения коронавируса. По мнению руководства, необходимо ограничивать массовые мероприятия.