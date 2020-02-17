    17 февраля 2020, 10:59

    Приветствие императора Японии может быть отменено из-за коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Традиционное приветствие монарха планируют не проводить в этом году в Японии из-за вспышек коронавируса. Об этом написало ИА Nation News.

    Каждый год 23 февраля в Японии проводится приветствие императора Нарухито по случаю его дня рождения. Он вместе со своей семьей выходит на специальный балкон и приветствует людей.

    Власти страны считают, что в этом году не стоит проводить традиционную церемонию из-за распространения коронавируса. По мнению руководства, необходимо ограничивать массовые мероприятия.