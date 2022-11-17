Эксклюзив 17 ноября 2022, 12:07 Приватизацию сочли неподходящей мотивацией для изъятия имущества у покинувших РФ бизнесменов Экономист Разуваев счел популизмом слова об изъятии активов у покинувших РФ бизнесменов РИА «Новости»

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов призвал заморозить активы покинувших Россию бизнесменов. Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в интервью «360» поделился мнением по этому предложению.

«Подобные рестрикции можно применить в случае, если эти бизнесмены засветились в антироссийской деятельности», — отметил он.

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При этом он подчеркнул, что Россия считается свободной страной, поэтому не совсем корректно национализировать и выставлять на торги имущество за сам факт отъезда из страны.

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Кутепов в своем предложении отметил, что в первую очередь заморозке подлежат активы крупных бизнесменов, которые приобрели имущество в рамках приватизации. По мнению собеседника «360», этот нюанс не стоит считать руководством к действию.

«Эти слова есть не что иное как популизм. Приватизация завершилась 30 лет назад. Эти активы успели несколько раз сменить владельцев», — сказал Разуваев

Он подчеркнул, что при аресте активов по причине непатриотичных действий или высказываний нельзя обращать внимание на размер изымаемого имущества.

«Тем более не стоит сюда приплетать приватизацию как факт ограбления страны. По оценке экспертов, в 2017 году, государство имело долю в 70% предприятий», — отметил Разуваев.

По его мнению, при таких рестрикциях стоит учитывать реалии и правила рыночной экономики, а не вспоминать про приватизацию.